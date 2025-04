Lörracher Stadtentwicklung Wie sich Lörrach weiter positiv entwickeln soll

In Lörrach soll an den Grundpfeilern des Märkte- und Zentrenkonzepts auch in Zukunft festgehalten werden. Das empfehlen ein mit der Fortschreibung beauftragtes Gutachterbüro und die Verwaltung. Der Gemeinderat befasst sich am Dienstag damit.