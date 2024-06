Notfälle: Deutscher Wanderer auf Kreta ums Leben gekommen

Seine Ehefrau soll ihn am Sonntagnachmittag als vermisst gemeldet haben - zuvor hatte der Mann sie Medienberichten zufolge angerufen und angegeben, es ginge ihm nicht gut. Die Rettungskräfte baten darum, der Wanderer solle die Notrufnummer 112 wählen, damit sie sein Handy orten könnten. Gefunden und mit dem Hubschrauber tot geborgen wurde er schließlich am frühen Montagmorgen in der felsigen, schwer zugänglichen Schlucht von Tripiti. Die Behörden gehen davon aus, dass er die Orientierung verlor und falsch abbog. Vom Startpunkt der Wanderung bis zum Fundort hatte er Dutzende Kilometer zurückgelegt.

Es ist der sechste Todesfall in Verbindung mit touristischen Wanderungen in Griechenland allein im Monat Juni. Zudem werden drei Menschen seit über einer Woche vermisst - alle waren sie zu Wanderungen aufgebrochen. Immer wieder ziehen Touristen trotz eindringlicher Warnungen von Behörden und Einwohnern los und unterschätzen dabei die gnadenlose Hitze vor allem in den Mittagsstunden. Die Temperaturen im Juni waren in Griechenland in diesem Jahr mit teils über 40 Grad die höchsten, die seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen wurden.