Notfälle: Drei Brüder bei Bernsteinsuche vor Nordsee-Flut gerettet

Der Leitdamm in Cuxhaven, auf dem die Bernsteinsucher unterwegs waren, führt in einem Bogen vom Strand aus 10,4 Kilometer entlang der Elbe in Richtung der Insel Neuwerk. Der Damm bewirkt durch Strömungsveränderung eine Vertiefung des Fahrwassers und trennt das Elbefahrwasser vom Duhner Watt.