Solingen - Die Ermittlungen zu den Hintergründen einer Explosion in Solingen mit einem Toten und vier Verletzten gehen nun weiter. "Warum? Weshalb? Das sind die Fragen, die in einem solchen Fall nun gestellt werden", sagte ein Sprecher der Polizei Wuppertal. "Es werden sämtliche Hinweise ausgewertet." Die Kriminalpolizei werde bei ihren Ermittlungen von Spezialisten des Landeskriminalamts unterstützt. Am Abend eröffnete die Polizei ein Online-Portal für Zeugenhinweise.