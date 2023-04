Ein Sprecher des dortigen Innenministeriums erklärte der von den Huthis betriebenen Nachrichtenagentur Saba zufolge, einige Händler hätten ohne vorherige Koordinierung Geldspenden verteilt. Daraufhin sei es zu einer Massenpanik gekommen. Einige örtliche Medien berichteten, die Huthis hätten auch Schüsse abgegeben.

In Videos, die die Szenen nach dem Vorfall zeigen sollen, lagen zahlreiche Leichen aufgereiht am Boden. In einem Video war zu sehen, wie Dutzende Menschen sich unter lauten Schreien auf engstem Raum drängen, einige scheinen in der Masse dabei buchstäblich unterzugehen. Die Tragödie soll sich während des noch laufenden muslimischen Fastenmonats Ramadan an einem Verteilpunkt für Spenden in der jemenitischen Hauptstadt zugetragen haben.