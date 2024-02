Oberellenbach - Mit einem Großaufgebot suchen Polizei und Rettungskräfte in Hessen seit Sonntagnachmittag nach einem vermissten kleinen Jungen. Der Zweijährige war seinem Vater den Angaben nach bei einem Waldspaziergang in Oberellenbach entwischt. "Der Mann hat sich einen Moment umgeschaut und als er zu seinem Sohn zurückblickte, war der verschwunden", sagte ein Polizeisprecher in Fulda.