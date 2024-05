Weil unklar war, ob es sich um eine gefährliche Substanz handelte, wurde die Notaufnahme des Unfallklinikums Murnau, in das der 47-Jährige eingeliefert worden war, abgeriegelt. Ob es auch an der Berufsschule Maßnahmen gab, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Unklar blieb vorerst auch, ob medizinisches Personal in der Klinik von Symptomen betroffen war.

Die Klinik war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Polizei und Krankenhaus kündigten eine Pressekonferenz in der Klinik an. Ob es sich bei dem Vorfall um einen Suizid handelt, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Sprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge gebe es aber Hinweise darauf.