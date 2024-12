Potsdam - Mindestens vier Menschen sind in diesem Jahr bereits gestorben, weil sie Stromleitungen auf Bahnanlagen berührt haben oder ihnen zu nahegekommen sind. Darunter sei ein Jugendlicher unter 18 Jahren, teilte die Bundespolizei in Potsdam mit. Demnach gab es bis Ende Oktober bundesweit 14 solcher Unfälle. Im gesamten Jahr 2023 seien es 16 und im Jahr zuvor 19 Unfälle gewesen. Die Statistik erfasst nicht Fälle, in denen Verunglückte einige Zeit später an ihren Verletzungen gestorben sind.