"Für die Wartung von Flugzeugen gibt es strenge Auflagen", sagte der Fachmann weiter. Das gelte auch für den gesamten Betrieb. "Wenn all das eingehalten wird, dann ist Fliegen absolut sicher."

Mehrere Katastrophen in den vergangenen Wochen

Zuletzt gab es in den USA in Washington und Philadelphia zwei Flugzeugunglücke innerhalb weniger Tage. Nach Einschätzung der Behörden kamen in der US-Hauptstadt alle 67 Menschen ums Leben. In Philadelphia waren es sechs. Am Boden starb zudem eine weitere Person durch das Unglück. In Südkorea starben Ende Dezember fast 180 Menschen, als eine Maschine beim Aufprall gegen eine Mauer komplett zerstört wurde.