Notfälle: Unbekannter verschickt Paket mit Lichterkette per ICE

Hamburg/Berlin - Zug statt Paketlieferdienst: Ein noch unbekannter Absender hat ein Paket per ICE "verschickt". Der Zug fuhr von Berlin nach Hamburg. Das herrenlose Paket lag am Montag in einem Wagen des ICE in der oberen Gepäckablage, wie die Bundespolizei am Dienstagabend mitteilte.