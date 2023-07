Kissing - Ein vier Jahre altes Mädchen hat in Schwaben selbstständig per Video-Anruf Hilfe für ihre bewusstlose Oma gerufen. Die 59-Jährige sei in ihrer Wohnung in Kissing bewusstlos zu Boden gefallen, teilte die Polizei mit. Das Kind verständigte demnach am Mittwochmorgen durch ein eigenes vorprogrammiertes Handy die Mutter. Daraufhin habe die Mutter Polizei und Rettungskräfte alarmiert.