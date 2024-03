Notfälle: Waldbrände in Texas weiten sich aus - mindestens zwei Tote

Zudem vernichteten die Flammen auch am Donnerstag weiter Häuser und Tiere in der Region, die etwa 550 Kilometer nordwestlich der Großstadt Dallas liegt und wegen ihrer geografischen Form auch Panhandle ("Pfannenstiel") genannt wird. Mehr als 85 Prozent der in Texas gezüchteten Rinder würden dort gehalten, zitierte CNN Landwirtschaftsexperten.

Am Donnerstag war ein erstes Todesopfer, eine 83-jährige Frau im Bezirk Hutchinson, von den Behörden bestätigt worden. Beide Frauen starben demzufolge im Smokehouse Creek Fire, dem größten der in der Region wütenden Waldbrände. Das Feuer hat sich mittlerweile auf einer Größe von mehr als eine Million Acres (mehr als 4000 Quadratkilometer) ausgedehnt und ragt im Osten auch in den angrenzenden Bundesstaat Oklahoma hinein.