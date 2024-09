Notfall Britischer Wanderer bei Unwetter auf Mallorca gestorben

Unternehmen verlagert Schopfheim verliert 120 Faller-Jobs wegen fehlender Zukunftsperspektive

Das produzierende Unternehmen Faller Packaging will in Lörrach-Brombach ein neues Werk errichten. Die Betriebsführung liefert Einblicke in die Entscheidung, die nicht leicht gefallen sei.