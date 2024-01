Notfallfahrplan steht: SBB-Sonderzüge im Einsatz

Die SBB Deutschland als Tochterunternehmung der Schweizerischen Bundesbahnen ist vom Streikaufruf nicht betroffen und verkehrt mit ihrem gewohnten Angebot auf ihren Linien S5 und S6 der trinationalen S-Bahn Basel im Wiesental vorbehaltlich der Infrastruktur-verfügbarkeit, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Zusätzlich setzt die SBB Deutschland wieder wie beim vergangenen Streik Mitte Januar mindestens acht Züge pro Tag auf den Linien der RB 27 und dem RE 7 zwischen Freiburg und Basel ein. Die Züge der S-Bahn Basel verkehren zwischen 5.30 Uhr und 19.45 Uhr und sind mit den regulären Tickets dieser Linien nutzbar. Die Abfahrten sind ausgenommen am Wochenende in Basel Badischer Bahhof um 5.37 Uhr, 8.28 Uhr, 14.13 Uhr und 17.18 Uhr, in Freiburg um 6.46 Uhr, 12.38 Uhr, 16.32 Uhr und 18.42 Uhr und halten an den üblichen Stationen.