Notschrei: Ski Club Todtnau nutzt seine Möglichkeiten ohne viel Schnee

Rückblick: Vorsitzender Stefan Asal und die Sportreferenten blickten auf die Höhepunkte des vergangenen Vereinsjahrs zurück. Besonders hoben sie dabei die Aktivitäten der Saison 2024/2025 in den Bereichen Schüler Alpin, Schüler Biathlon hervor. Erfreulich sei das gute Abschneiden von Fabian Kaskel auf internationaler Ebene sowie die Ausrichtung des Deutschen Schüler Cups am Notschrei und des Steinwasencups im Alpinbereich. Auch die Lichtzauber-Veranstaltung im Januar, inspiriert von den Deutschen Meisterschaften 1968, war ein Höhepunkt. Trotz eines eher mäßigen Winters mit verschobenen oder abgesagten Rennen, wurde auch abseits der Pisten einiges auf die Beine gestellt, wie ein Hallentraining für Kinder und Schüler ab September, für Erwachsene ab November sowie Skiausfahrten, Hochgebirgswanderungen, die Verpflegungsstation am Ultrabike, das Hursten in Fahl sowie das Vereinsfest auf der Schlegelbachhütte.

Wahlen: Stefan Asal wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt, ebenso Robin Fritz für weitere zwei Jahre als stellvertretender Vorsitzender Alpin. Monja Trojan bleibt Vereinssekretärin, Katrin Sättele ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Hanna Harter kümmert sich um die Mitgliederpflege, Markus Keller übernimmt die Referentenstelle für Material, Rainer Trojan bleibt Kassenprüfer und Romi Herrmann wurde als Referentin für Schülersport Alpin bestätigt.