NRW Großeinsatz wegen vermisstem Hund in Herne

Gegen 20.00 Uhr hatte sich eine Frau per Notruf an die Feuerwehr gewandt, um das Verschwinden ihres Lieblings in einem Dachs-, Fuchs- oder Hasenbau zu melden. Nach Angaben vom Mittwoch beorderte der Feuerwehreinsatzleiter zunächst schweres Gerät in das unwegsame Gelände der Regenrückhaltebecken am Lütge Bruch.

Zwei geländegängige Fahrzeuge fuhren zunächst auf das Gebiet zwischen Rhein-Herne-Kanal und A42. Verstärkung wurde gerufen, ein Bagger des THW rollte an. Mit vereinten Kräften gruben sich die Feuerwehrkräfte per Hand, Spitzhacke und Schaufel zu der Position, an der das Tier zuletzt gesehen und vermutet wurde, wie es hieß. Da der Hund beim Graben nicht anschlug, hob der Bagger einen großen Teil Erde aus dem Boden, um an die unterirdischen Gänge zu gelangen. Auch ein weiterer Hund der Halterin suchte schnüffelnd mit - vergebens. Der Mischling blieb wie vom Erdboden verschluckt.