NS-Zeit in Grenzach-Wyhlen: Gründe der Ausgrenzung gab es viele

Mehr Opfer als erwartet

„Wir wurden vermehrt auf die Zahl von 70 Stolpersteinen, die wir im Gemeinderat genannt haben, angesprochen und dass in den beiden Orten nicht 70 Juden lebten, die ermordet wurden“, berichtet Grether. Das veränderte Bewusstsein über Opfergruppen sei aber auch dem Zeitgeist geschuldet. Bis 1969 stand Homosexualität unter Männern in der Bundesrepublik Deutschland unter Strafe, erst 1994 wurde der Paragraf aus dem Strafgesetzbuch entfernt. Entsprechende Opfer der Nationalsozialisten hätten also auch nach BRD-Recht mit Strafen rechnen müssen, weshalb sie in der Regel schwiegen. Doch auch das Leid der als Bibelforscher bezeichneten Zeugen Jehovas, Menschen mit Behinderung, Sinti und Roma sowie im NS-Duktus „Asozialer“ gehört zur gewissenhaften Aufarbeitung, die europaweit in verschiedenen, hauptsächlich ehrenamtlichen Projekten vorangetrieben wird. Ebenfalls beachtet werden die Schicksale von Menschen, die aus „politischen Gründen“ benachteiligt wurden.

Akten fehlen in Grenzach

„Wir wollen hier nicht das Leid gegeneinander aufwiegen. Auch aus Grenzach-Wyhlen wurden Menschen deportiert und ermordet. Aber viele Bürger wurden zudem inhaftiert oder sanktioniert, weil sie der kommunistischen Partei angehörten, sich in der Wirtschaft negativ gegen das Regime sich äußerten oder einfach nur, weil sie Zwangsarbeitern Essen gaben“, weiß Grether aus ihren Forschungen. Verwunderlich bis erschreckend: Im Grenzacher Archiv sind nach 1955 ganze Akten verschwunden, während das zugehörige Register noch im Schrank hängt.