NS-Zeit in Grenzach-Wyhlen: Neue Erkenntnisse im Fall „Frieda Grüneberg“

Pieper-Stückelberger weihte ihre Freundin Adelheid Suger aus Weil am Rhein in die Pläne ein, Jüdinnen und Juden zur Flucht zu verhelfen. Suger involvierte daraufhin ihre Nachbarin Luzia Schaub, die wiederum ihren Vetter Beck kontaktierte, der genau darüber im Bilde war, wann und wo die deutschen Grenzpatrouillen unterwegs sind. Vom 23. November bis Weihnachten 1942 erreichten so mindestens 13 jüdische Flüchtende mit Hilfe dieses Netzwerks die rettende Schweiz. Peiser hatte Kluck im Fall von Grünebergs um Hilfe gebeten, Pfeil dem Ehepaar die benötigten Papiere verschafft. Damme organisierte in Berlin noch viele weitere Fluchtversuche, bevor sie sich selbst 1943 in die Schweiz einschleusen ließ.

Hunderte Seiten gesichtet

Frieda Grüneberg hat im Verhör keine Informationen über ihre Helfer preisgegeben. Die Fluchthelfer können ihre auch für sie lebensgefährliche Arbeit nach kurzer Pause fortsetzen. Erst im Sommer 1944 schlägt die Gestapo doch noch zu. Am 7. Juli werden Schaub und ihr Ehemann verhaftet, drei Tage später auch Suger und Beck sowie zwei Berliner Kontaktpersonen. Wegen Feindbegünstigung drohte ihnen allen die Todesstrafe, doch die Besetzung Deutschlands durch die Alliierten verhinderte die Vollstreckung.

„Die Fluchthelfer von damals sind auch heute noch Sinnbilder der Menschlichkeit und durch ihre Taten ein Beweis, dass es sich lohnt, gegen Rassismus und Antisemitismus einzutreten“, sagte Hillenbrand am Ende seines Vortrags im evangelischen Gemeindehaus. Der Journalist hatte für seine Recherche mehrere deutsche und schweizerische Archive besucht und dabei hunderte von Schriftstücken gesichtet hat. Von denjenigen, an welche sich Hillenbrands Worte wohl vor allem richteten, war am Dienstabend jedoch niemand im Saal des evangelischen Gemeindehauses erschienen.