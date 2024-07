Nürnberg - Eine Mutter hat in Nürnberg ihr einjähriges Kind bei über 30 Grad alleine im Auto gelassen. Wie die Polizei mitteilte, schlug die Feuerwehr schließlich eine Scheibe des Wagens ein, um das Mädchen zu befreien. Demnach wollte die Mutter am Samstagnachmittag einen Bekannten zum Flughafen begleiten. Das Kind habe sie währenddessen im Auto gelassen. Den Angaben nach war der Wagen mit geschlossenen Scheiben in der Sonne geparkt.