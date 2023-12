OB-Wahl in Weil am Rhein: Adam will kandidieren, Springer tut es

Bei der Fasnacht aktiv

Auf seinem Internetauftritt hat zudem Robin Adam aus Blansingen seine Absicht bekannt gegeben, für das Amt des Oberbürgermeisters zu kandidieren. Der 1990 in Lörrach geborene und in Weil aufgewachsene Elektroniker für Betriebstechnik war nach eigenen Angaben lange als System-Techniker im Bereich Gebäudeautomation tätig und arbeitet heute im Bereich der E-Mobilität. Er engagiert sich ehrenamtlich, früher in der DLRG-Jugend, heute in einer Fasnachts-Clique. Er hat seine Bewerbung noch nicht abgegeben.