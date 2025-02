OB Stöcker gratuliert: Weilerin feiert 102. Geburtstag

Fremde Länder und Kulturen haben es ihr angetan

Diese Weltoffenheit kommt auch nicht von ungefähr. Fremde Länder und fremde Kulturen haben es der Weilerin seit je her angetan. Mehr als zehn Jahre verbrachte Lindermer, deren Vorfahren einige Zeit in China lebten, in Kolumbien, fast genauso lange war sie in der Schweiz zuhause, ehe sie wieder zu ihren familiären Wurzeln in Alt-Weil zurückkehrte.