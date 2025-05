30 Verstöße geahndet

Tagsüber fanden die Kontrollen an der Bundesstraße 317 zwischen Fahl und Zell im Wiesental, an der Landstraße 151 (Präg – Hochkopf), an der Landstraße 123 (Wieden – Utzenfeld) sowie an der Kreisstraße 6352 (Kürnberg – Gersbach) statt. 30 Verstöße wurden geahndet, darunter unter anderem 15 Geschwindigkeitsverstöße und 13 Verstöße wegen technischen Mängeln. Mindestens bis Oktober sind solche oder ähnliche Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant, teilt die Polizei mit.