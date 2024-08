Oberes Wiesental: Azubi-Stellen sind schwer zu besetzen

Kussmaul spricht zudem die niedrige Frauenquote an. So fehle es an weiblichen Vorbildern, insbesondere in den stark von Männern dominierten handwerklichen Berufen. Man versuche mit neuen Formaten und der Ansprache über soziale Medien möglichst niederschwellig Bewerber zu erreichen. Auszubildende würden in die Schulen entsendet und man wolle auch die Eltern mit ins Boot holen. Durch Aufklärung wolle man Vorurteile abbauen, so Kussmaul. Und: „Wir bieten sowohl Praktika als auch Ferienjobs an und freuen uns über Interessenten“, so Kussmaul.