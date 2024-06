Oberes Wiesental: Gemeinsam das DFB-Team anfeuern

Das EM-Fieber steigt. Wenn am Freitag, 14. Juni, um 21 Uhr, das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland angepfiffen wird, wollen die Fans dabei sein. Am meisten Spaß macht das Fußballschauen natürlich mit anderen. Gemeinsam jubeln. Gemeinsam mitfiebern. Viele Großstädte in Deutschland verzichten in diesem Jahr auf riesige Public Viewing-Veranstaltung. Oftmals hängt es an neuen Regelungen zur Sicherheit, oftmals auch an den Kosten.