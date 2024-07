Oberes Wiesental: Hier kann ordentlich gefeiert werden

Keule hoch: Germanefescht

Die Germanen sind wieder los. Alle zwei Jahre laden die Mambacher Germane in ihr in hunderten Arbeitsstunden errichtetes Germanedorf ein – in diesem Jahr vom Freitag, 2., bis Sonntag, 4. August. Am Freitag treffen die befreundeten Germanestämme auf der Thingstätte ein, Lagerfeuer-Romantik und urige Stimmung ist garantiert. Der Urschrei am Samstag wird von Weitem zu hören sein, am Abend wird dann der Sackschlagkönig 2024 gekürt. Ein Programm für Kinder, die Vorstellung von altem Handwerk und das Germane-Gelage stehen am Sonntag an. Es ist einfach außergewöhnlich, dieses große Fest im kleinen Mambach (wir berichten noch ausführlich).

Weitere Feste

Bereits am 13. Juli feiert der Skiclub Muggenbrunn sein 75-jähriges Bestehen in einem großen Festzelt im Ortstkern. Der Gewerbeverein Treffpunkt Todtnau lädt am Sonntag, 28. Juli, zum Sommerfest ein. Wer starke Männer sehen will, muss am Sonntag, 4. August, nach Schönau kommen: Die Tauziehfreunde Böllen laden zur Deutschen Meisterschaft in die Obermatt ein. Der Jubiläums-Naturparkmarkt in Todtnau steht dann am Sonntag, 29. September, im Veranstaltungskalender. Es wird klar: Im Oberen Wiesental ist jede Menge los.