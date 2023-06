Oberes Wiesental Jeder Funke ist zu viel: Hohe Waldbrandgefahr im Oberen Wiesental

Rote bis dunkelrote Flecken, die hohe Warnstufen symbolisieren, prangen auf den Waldbrandgefahrenkarten – auch in Südbaden. Erste Waldbrände hat es in diesen Tagen in der Region bereits gegeben: In Höchenschwand musste die Feuerwehr vergangene Woche ausrücken, in Kandern war am Sonntag eine 40 mal 20 Meter große Waldfläche in Brand geraten. Dass auch im Oberen Wiesental die Gefahr hoch ist, bestätigen Vertreter von Feuerwehr und Forst.