Oberes Wiesental/Kleines Wiesental: Warum Lögo nicht überall hinfährt

Ausbau möglich

Dennoch gibt es weiterhin Orte im Oberen Wiesental, deren ÖPNV-Ausbau nötig ist. Gerade in Orten, in denen kaum eine Infrastruktur vorhanden ist, gibt es wenige bis keine Busverbindungen. Die Menschen sind also auf ein Auto angewiesen. Ein Beispiel für quasi keinen ÖPNV ist Tunau. Diese Problematik wurde auch im Ortscheck unseres Verlags im vergangenen Jahr immer wieder von den Umfrageteilnehmern deutlich gemacht. Über einen möglichen ÖPNV-Ausbau sagt Pahl: „Das Landratsamt steht im Austausch mit sämtlichen Gemeinden des Landkreises, um das Thema nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum zu stärken und so Alternativen oder Anbindungen zum ÖPNV anzubieten.“

Über 100 Haltestellen

Im Wiesental und im Bereich Schopfheim sind jeweils etwa 100 Lögo-Haltestellen definiert. Zu diesen sagt der Sprecher des Landratsamts, dass man für Vorschläge für weitere virtuelle Haltestellen offen sei. Diese könnten jederzeit hinzugefügt werden. Auch bereits vorhandene virtuelle Haltestellen könnten verschoben werden, wenn sie sich in der Praxis als unpassend herausstellen, sagt Pahl. „Verbesserungsvorschläge nehmen wir gerne an.“ Zu beachten sei, dass mindestens 300 Meter zwischen den Haltestellen liegen müssen.