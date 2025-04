Oberes Wiesental: Leidenschaft für die Blasmusik gefeiert

Ein sehr abwechslungsreiches Set spielten aber zunächst die Lokalmatadoren. Sie verbanden traditionelle Musik wie „Im Eilschritt nach St. Peter“, die Polka „Rauschende Feste“, den „Egerländer Musikantenmarsch“ oder die „Südböhmische Polka“ mit Hits aus Pop, Rock und Schlager.

Lieder mit Gesang

Musikstücke mit Text wurden mit Gesang aus den Reihen der Blasmusiker begleitet: Lorena Hierholzer sang „I want you to want me“ und „Rhythm of the Night“, Nathalie Thoma „Walking on sunshine“.