Oberes Wiesental: Motorradfahrerin verletzt sich bei Sturz auf der Landstraße schwer

Eine Motorradfahrerin ist mit ihrem Leichtkraftrad am Mittwoch, 30.April, um 12.30 Uhr, von der Landstraße abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Die 54-jährige Fahrerin war auf der L 151 von Herrenschwand her in Richtung Präg unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Die Schwerverletzte musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus