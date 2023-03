Oberes Wiesental Problematische Notfallversorgung

Momentan sei allerdings die Situation in der Notfallversorgung problematisch. Die Notaufnahme im Lörracher Kreiskrankenhaus sei nicht groß genug – „das platzt aus allen Nähten“, sagte Honeck, der auch Notfallmediziner ist. So sei ein ärztliches Dienstzimmer weggefallen, um mehr Patienten unterbringen zu können. Dies führe zu einigen praktischen Problemen. Zum Beispiel könne man Röntgenbilder nicht mit den Patienten besprechen, da im hellen Gang nicht alle Details zu erkennen seien. „Es wäre schön gewesen, wenn man die Notaufnahme mit vollwertiger Intensivstation im Schopfheimer Krankenhaus erhalten hätte“, so der Mediziner. Viele Notfallpatienten, die bisher in Schopfheim versorgt werden konnten, müssten nun nach Lörrach transportiert werden.