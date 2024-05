Betreuung in Schönau

Eine verlässliche Ferienbetreuung von Montag, 19. August, bis Freitag, 30. August, täglich von 8 bis 16 Uhr für Grundschulkinder aus dem Oberen Wiesental im Alter von sechs bis zwölf Jahren wird in Schönau geboten. „Kinder und Jugendliche, die Lust haben an gemeinschaftlicher, handwerklicher Arbeit, am Austoben, Spielen und Geschichten erfinden, können sich in den Sommerferien zwei Wochen lang beim Ferienprogramm kreativ ausprobieren und austoben“, heißt es in der Ankündigung. Veranstaltet wird das Programm gemeinsam mit dem Theater Tempus fugit in der Buchenbrand-Grundschule Schönau. Die Kosten betragen 175 Euro pro Woche (die Anmeldung ist nur wochenweise möglich). Ein warmes Mittagessen und Getränke sind im Preis inbegriffen.

Betreuung für Kleinkinder

Eine verlässliche Ferienbetreuung für Kleinkinder im Alter von drei bis sechs Jahren von Montag 19. August, bis Freitag, 23. August, wird täglich von 8 bis 12.30 Uhr geboten. Das Kind sollte bereits den Kindergartenalltag kennen, so der Hinweis in der Ankündigung. Es können aber auch Kinder aufgenommen werden, die den Kindergarten bereits verlassen haben, aber noch nicht eingeschult sind. Veranstaltet wird die Betreuung für Kleinkinder im Kindergarten Utzenfluh in Utzenfeld. Die Kosten betragen 125 Euro für die gesamte Woche. Tee und Obst sind im Preis inbegriffen.