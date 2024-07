Oberes Wiesental: Viele Schüler, aber zu wenig Platz

Im Gymnasium Schönau sind für das kommende Schuljahr 71 Fünftklässler angemeldet, so Schulleiter Jörg Rudolf. Zum Vergleich: In den drei vorherigen Jahren waren es 67 bis 84 Schüler, also immer jeweils drei Klassen.

Einzugsgebiet vergrößert

Rudolf erklärt sich die stabilen Anmeldezahlen so: „Wir haben ein stabiles und klar begrenztes Einzugsgebiet, das sich in den vergangenen Jahren aber noch etwas vergrößert hat: Todtnau, Schönau mit dem ganzen GVV, Zell und Häg-Ehrsberg sind die klassischen Herkunftsgemeinden, Todtmoos gehört auch dazu. Hinzugekommen sind Schüler aus dem Kleinen Wiesental und Hausen.“ Und: „Für ein Gymnasium sind wir eher eine kleine Schule, was viele Vorteile mit sich bringt, da so eine schnelle Kontaktaufnahme bei jeder Art von Herausforderungen und Problemen unkompliziert möglich ist.“ Dass es keine verbindliche Grundschulempfehlung gibt, sieht Rudolf nicht als Grund für die stabilen Anmeldezahlen. Denn das Schönauer Gymnasium habe nur wenige Schüler mit Real- oder gar Hauptschulempfehlung. Er wünsche sich die verbindliche Grundschulempfehlung auch nicht zurück. Denn: „Im ländlichen Raum sehe ich das nicht als wichtig an, hier klappt es auch so gut.“