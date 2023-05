Oberes Wiesental Wenn der Wald zur Berufung wird

Und was passiert mit den Kahlflächen im Wald? Auch hier muss der Forstbezirksleiter zusammen mit seinem Team die richtigen Entscheidungen treffen, wo abgewartet wird oder wo welche Baumart gepflanzt werden soll. Bei den 20 Hektar Kahlflächen in Präg etwa soll erst geschaut werden, was die Natur bringt. Der Käfer jedenfalls soll nicht mit aufs Pressebild, denn Suchomel sagt: „Ich hoffe, ich kann das Thema bald hinter mir lassen.“

Hotspot für Naturschutz

Und im dritten Bereich Naturschutz lebe man im oberen Wiesental in einem Hotspot, wie es Suchomel nennt, also einem Raum, wo verschiedene Schutzgebiete wie Biosphäre oder Waldbiotope zusammentreffen. Der Forst müsse die Wälder entsprechend der verschiedenen Zielsetzungen bewirtschaften.

Den Blick aufs große Ganze

Suchomel ist derjenige, der im ganzen Bezirk den Blick aufs große Ganze haben muss, Maßnahmen mit den Behören wie dem Naturschutz abstimmen muss. „Ich bin liebend gerne draußen“, sagt er. Aber dennoch müsse er den Großteil seiner Arbeit im Büro erledigen.

Wie er zum Beruf kam

Der 43-Jährige war schon immer an der Natur interessiert, erzählt er. Seinen Zivildienst absolvierte er beim Naturschutzbund, dort habe er im Forst mitgeholfen, was sein Interesse für seine spätere Tätigkeit weckte. Auch sein Studium der Forstwirtschaft in Freiburg sei sehr praxisbezogen gewesen. Auf Umwegen ging es für Suchomel vor fünf Jahren in die Landesforstverwaltung. Bis zu seinem Wechsel in den Forstbezirk Todtnau plante er im Regierungspräsidium die Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in den Naturschutz, etwa beim Bau von Windkraftanlagen. Doch dann wollte er wieder näher am Wald sein, und wieder zurück kommen in das Gebiet, in das er von 2018 bis 2020 bereits als Trainee gearbeitet hat. Denn ihm gefalle die Gegend, womit ihm der Einstieg leicht gefallen sei.

Noch lange möchte er im Forstbezirk arbeiten. Denn: „Mein Beruf ist sehr abwechslungsreich, ich muss mich jeden Tag neuen Herausforderungen stellen, das macht sehr viel Spaß.“

Der Wald und der Käfer

Größe des Bezirks:

Der Forstbezirk Todtnau umfasst 25 mal 20 Kilometer, das sind 16 500 Hektar. Ein Hektar sind übrigens 100 mal 100 Meter.

Käferpopulation:

Ein Borkenkäferweibchen legt im Schnitt 60 Eier pro Brut ab. Die erste Generation bohrt sich in die Bäume ein und vermehrt sich explosionsartig – im Laufe einer Vegetation folgen aus der Brut eines Weibchens bis zu 250 000 Nachkommen. Aus einem Käferbaum können so im Laufe eines Jahres 8000 befallene Bäume werden. Die Trockenheit begünstigt die Vermehrung..