Oberes Wiesental „Wir spielen alles – Hauptsache modern“

Vielleicht noch mit Gesang

Aktuell spiele die Band mit dem Gedanken, auch noch Gesangseinlagen mit einfließen zu lassen – bisher waren nur die Instrumente zu hören. Zudem gibt es auch in der Besetzung bereits einige Änderungen: Die Gruppe ist gewachsen, damit sie immer Kapazitäten für Auftritte hat und damit auch jeder im laufe eines Stücks mal verschnaufen kann. Das mit den Kapazitäten wurde nämlich immer mal wieder auf eine harte Probe gestellt: Denn viele der Bandmitglieder spielen in gleich mehreren Formationen und Kapellen und so musste bereits so mancher Termin abgesagt werden, was das engagierte Musikerherz von Moritz Seger nicht gut finden kann. Aus bisher neun wurden mittlerweile 13 Musiker und eine Musikerin.