Antworten zu all diesen und insgesamt 30 Fragen bringt der Ortscheck Dreiländereck für jede Gemeinde des Landkreises hervor. Um ein repräsentatives Ergebnis zu bekommen, ist es wichtig, dass so viele Bürger wie möglich mitmachen. Denn unsere Redaktion plant am Ende der Befragung zu jeder Gemeinde und zum gesamten Landkreis Sonderseiten mit einer ausführlichen Analyse der Ergebnisse. Am Ende zeigt der Orts-Check Dreiländereck auch auf, in welcher Gemeinde sich die Menschen am wohlsten fühlen. Er macht deutlich, was sie an ihrem Wohnort schätzen und welche Verbesserungsvorschläge sie haben. Denn ihre Wünsche und Anregungen können die Abstimmenden auch selbst eintragen.