Oberes Wiesental Wo Kinder schwimmen lernen können

Schönau

Auch im Schönauer Freibad bietet Bademeister Christian Patarcic seit vielen Jahren Schwimmkurse an. Auch in diesem Jahr gibt er mehrere zehntägige Kurse, in denen die Kinder das Seepferdchen erlangen können. Anmelden kann man sich im Freibad unter Tel. 07673/8869010. „Die Nachfrage ist sehr groß“, sagt Meike Steinebrunner vom Freibad-Team. Die Liste mit Anmeldungen sei bereits ziemlich lang. Patarcic würde dann die angemeldeten Familien kontaktieren und die Termine bekannt geben, informiert Steinebrunner.