Oberes Wiesental Wo Spaß im Nass nun wieder möglich ist

Freibad Zell

„Das Zeller Freibad startet in die heiße Phase“, schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Ob diese mit der Öffnung am morgigen Samstag, 20. Mai, wirklich gleich „heiß“ beginnt, ist laut Wetterbericht wohl eher fraglich. Aber immerhin gilt am Eröffnungstag freier Eintritt für alle Besucher. Der Förderverein veranstaltet zudem ab 10 Uhr einen Kuchenverkauf. Und noch eine gute Nachricht für alle Wasserratten: Die Stadtverwaltung informiert, dass es in der Saison 2023 keine Preiserhöhung geben wird. Saisonkarten können jetzt online unter www.cm-access.de/zellimwiesental erworben werden. Zwölferkarten gibt es ab Samstag. Der Vorverkauf endet mit der Öffnung.

Preise und weitere Informationen stehen auf der städtischen Homepage unter: Stadt Zell im Wiesental -> Tourismus & Freizeit -> Freibad.