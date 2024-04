Neumarkt - Ein Mensch ist in Neumarkt in der Oberpfalz von einem Zug erfasst worden - die Polizei fahndet nun nach drei männlichen Jugendlichen. "Wir können eine Beteiligung von weiteren Personen nicht ausschließen und fahnden momentan nach drei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes in unmittelbarer Nähe befunden haben", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Abend. Unklar sei zudem, wer das Opfer sei. "Die Identität ist noch nicht geklärt."