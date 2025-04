Oberrheinmarsch der Reservisten: „Grundsätzlich kann jeder mitmachen“

Eine Strecke laufen mit schwerem Gepäck auf dem Rücken: Was unter dem Namen „Rucking“ als neuer Trendsport gehandelt wird, kann am Samstag, 26. April, beim Vierten Oberrheinmarsch erprobt werden, zu dem die Kreisgruppe Baden-Südwest der Reservisten der Deutschen Bundeswehr einlädt. Der Marsch startet im Weiler Teilort Märkt, die Federführung bei der Organisation hat die Reservistenkameradschaft Weil am Rhein. Da es sich um einen KLF-Marsch handelt, wobei „KLF“ für körperliche Leistungsfähigkeit steht, müssen Reservisten, die ein Leistungsabzeichen erringen wollen, besondere Bedingungen erfüllen.