Der Marsch, der von der Reservistenkameradschaft Weil am Rhein am Samstag ausgetragen wurde und der an der Altrheinhalle in Märkt startete, führte wählbar über zwölf, neun oder sechs Kilometer. Er zählt zu den Höhepunkten im Jahreskalender der Weiler Reservistenkameradschaft. In entsprechender Weise äußerte sich im Vorfeld des „KLF-Marschs“ – KLF steht für körperliche Leistungsfähigkeit – auch der Vorsitzende der Reservistenkameradschaft Weil am Rhein, Stefan Puzicha.