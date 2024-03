Der erste Verhandlungstag am Dienstag war nach elf Stunden zu Ende gegangen. Ob es am Mittwoch Entscheidungen geben wird, ist derzeit noch offen. Die AfD hatte am Vortag angekündigt, mehr als 200 Beweisanträge vorbereitet zu haben. Sollte die Zeit am zweiten Verhandlungstag nicht reichen, müsste das Gericht neue Termine suchen. Der Anwalt der AfD, Christian Conrad, beantragte am Mittwoch - wie schon am Tag zuvor - vorübergehend die Öffentlichkeit von der Verhandlung auszuschließen. Begründet wurde dies mit dem Wunsch nach detaillierteren Angaben zum Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel gegen die Partei durch den Verfassungsschutz.