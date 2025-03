Oberzentrum: Gemeinsam sind Lörrach und Weil am Rhein stärker

Einerseits könne das Oberzentrum gemeinsam als Teil der Agglomeration Basel auftreten, andererseits fehlten Antworten auf die Frage, „wo wir uns konkret ergänzen wollen“, sagte Cyperrek.

Christiane Cyperrek: Eher Konkurrenten als Partner

Sie nehme das Nebeneinander von Lörrach und Weil am Rhein in etlichen zentralen Fragen – etwa Einzelhandel und DHBW Lörrach – eher als Konkurrenz wahr denn als Partnerschaft. „Energie, Kultur, Bildung, Flächennutzung: Ich hätte für solche Themen gerne eine konkrete Perspektive“, betonte Cyperrek. Diese sei bislang nicht gegeben, so die Sozialdemokratin.

Matthias Lindemer (Freie Wähler) und Mattthias Koesler (FDP) begrüßten das Anliegen der Stadt und sprachen von einer „sinnvollen Kooperation.“ Koesler fragte ebenso wie Wolfgang Koch (AfD), was die Region konkret vom Oberzentrum habe.