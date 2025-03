Oberzentrum Lörrach-Weil am Rhein: „Zombie“ soll Leben eingehaucht werden

Das Wichtigste aber: „Ein gemeinsames Oberzentrum ist politisch sehr bedeutsam“, strich Bürgermeister Lorenz Wehrle heraus. Denn gemeinsam können beide Städte für ihre Bevölkerung und die Bürger des Umlandes hoch qualifizierte Dienstleistungen anbieten, für die sie alleine keine raumordnerische Genehmigung erhalten hätten. Beispiel dafür ist das neue Zentralklinikum. Auch die Genehmigungen für die Einkaufzentren Lö in Lörrach oder der Dreiländergalerie in Weil basierten darauf, dass Weil und Lörrach einen gemeinsamen Versorgungsraum bilden.

Sich gemeinsam für Bedrohungslagen rüsten

Für die Zukunft, so die Vorlage der Verwaltung für den Bauausschuss, seien weitere Kooperationen angedacht. So wolle man im Bereich der Cybersicherheit enger zusammenarbeiten, so dass man gegenseitig einspringen könne, wenn Systeme in einer Stadt lahmgelegt werden sollten. Auch für andere Bedrohungslagen, die beide Städte betreffen, sollen gebündelte Strategien entwickelt werden. Hier könnte die Tigermückenbekämpfung einen ersten Anlass zur engeren Kooperation liefern. Größere Maschinen und Fahrzeuge könnten gemeinsam beschafft und genutzt werden, so eine weitere Überlegung.Gute Gründe, den Status eines gemeinsamen Oberzentrums beizubehalten, gebe es also genug, fand man im Bauausschuss.