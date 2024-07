Obst Mit Deutschland ist weniger gut Kirschen essen

Es folgen Bananen (11 Kilogramm), Tafeltrauben (5,1 kg), Erdbeeren (3,9 kg) und Pfirsiche (2,7 kg), wobei der Pfirsich erst im letzten Jahrzehnt hinter die Erdbeere gefallen ist. Recht stabil ist der Pro-Kopf-Verbrauch (wenn auch auf unterschiedlichem Niveau) bei Obst wie Birnen, Pflaumen, Aprikosen, Himbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren sowie Heidelbeeren.

Sind Blaubeeren die neuen Kirschen?

Für Henryk Flachowsky, Leiter des Instituts für Züchtungsforschung an Obst des Julius-Kühn-Instituts (JKI) in Dresden, ist der Hauptfaktor für den rückläufigen Verbrauch bei Kirschen der Preis. "Ich glaube, dass den Konsumentinnen und Konsumenten Kirschen gerade einfach zu teuer sind." Der Preis sei empfindlich höher, was unter anderem an höheren Lohn- und Energiekosten, aber auch an Frost zur Blütezeit und teurer Importware gelegen habe.

Wenn der Preis niedriger wäre, gäbe es mehr Nachfrage, ist sich Professor Flachowsky sicher. "Beim Frischobst, der Tafelware, da liegt es am Preis und die Leute beginnen zu vergleichen "Was krieg ich denn alternativ dafür?". Und da kommt oft Beerenobst ins Spiel." Das sei im Gegensatz zu früher nun auch ganzjährig verfügbar.

"Beerenobstsorten haben an Beliebtheit gewonnen, vor allem Blaubeeren", sagt Prof. Flachowsky. Außerdem sei etwa die Qualität ausländischer Erdbeeren, die rund ums Jahr angeboten werden, gestiegen. "Die schmecken heute besser. Früher gab es so Erdbeeren, die waren groß und hart und haben nach Wasser geschmeckt."

Schwarzwälder Kirschtorte nicht mehr das Nonplusultra

Und was meint der Tiefkühlbackwaren-Marktführer "Conditorei Coppenrath & Wiese" mit dem Klassiker Schwarzwälder Kirsch zur Kirsche allgemein? Marketing-Bereichsleiterin Dorothee Reiering-Böggemann sagt: "Wir können keine Abkehr von der Kirsche feststellen, im Gegenteil, unsere Mengen sind über die letzten 25 Jahre durchweg stabil."

Allerdings verteilten sich Kirschen heute auf unterschiedliche Torten, Kuchen, Sahnerollen und Cheesecakes. Früher habe Schwarzwälder Kirschtorte ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, heute sei etwa auch "Sahne Stracciatella Kirsch" recht beliebt. Die Variante komme ohne Kirschwasser aus und eigne sich damit für die ganze Familie.

Zurück zum Anfang: Die Redewendung "Mit der (oder dem) ist nicht gut Kirschen essen" geht wohl aufs Mittelalter zurück, als Kirschen eher selten und entsprechend teuer waren.

Der Duden erklärt die Redewendung als Warnung vor zu vertraulichem Umgang mit Mächtigen: "Mit hohen Herren ist nicht gut Kirschen essen, sie spucken (werfen) einem die Kerne (Stiele) ins Gesicht." Sprich: Wenn sich Gutbetuchte trafen und gemeinsam die süßen Früchte naschten, wurden angeblich unpassende Gäste schlecht behandelt.