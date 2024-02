Es sei bedauerlich, dass so viele Polizisten seinen Besuch auf der Messe begleiten müssten. Die Angriffe auf Beamte in Biberach verurteilte er. "Jeder, den Verstand beieinander hat, weiß, man greift keine Polizisten an." Wer das anders sehe, habe einen Knick in der Optik. "Dass man das überhaupt sagen muss, zeigt, bei uns ist etwas verrutscht im Land."