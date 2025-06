Obstbauer in Efringen-Kirchen: KI hilft Landwirt Kevin Brändlin beim Sortieren seiner Kirschen

Sie läuft zehn bis elf Stunden pro Tag, wird nie müde und macht offenbar keine Fehler: Die neue Sortieranlage auf dem Obsthof von Kevin Brändlin wurde erst vor 14 Tagen in Betrieb genommen. Der Obstbauer ist jetzt schon hochzufrieden, die Investition hat sich gelohnt, ist er sicher. Die alte Sortiermaschine war in die Jahre gekommen, zehn Jahre hatte sie ihren Dienst getan. Dann, mitten in der Saison im vergangenen Sommer, die Katastrophe: Die Anlage streikte, eine größere Reparatur war nötig. Es war klar, dass Teile ausgetauscht, andere modernisiert werden müssen. Vom belgischen Hersteller erfuhr Brändlin von der Möglichkeit, KI in die Sortieranlage zu integrieren, nach eigener Aussagen ist er damit einer der Ersten in Deutschland.