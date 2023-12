Öffentlicher Dienst: Verhandlung durch die Nacht: Länder-Tarifstreit dauert an

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr, hatten die Länder Angebote zu den einzelnen Gewerkschaftsforderungen gemacht. Allerdings seien noch intensive Gespräche nötig, hieß es. Ob es in Potsdam tatsächlich zu einem Durchbruch kommt, war deshalb noch unklar. Im Fall eines Scheiterns der Verhandlungen werden weitere Ausstände erwartet, es könnten neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst drohen. In den vergangenen Wochen waren bereits Tausende Beschäftigte von Hochschulen, Unikliniken, dem Justizvollzug und Verwaltungen bereits für mehr Lohn in Warnstreiks getreten.

Noch nichts konkret

Der Chef des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach sagte, die TdL mache in den Verhandlungen zwar Rechenbeispiele. "Aber noch ist nichts konkret." Dabei sei etwa für die innere Sicherheit und eine gute Bildung in Deutschland eine "vernünftige Personalausstattung" nötig. Die Realität des öffentlichen Dienstes sei aber: "Heute fehlen im klassischen Verwaltungsdienst 300 000 Beschäftigte." Ohne einen deutlich besseren Tarifvertrag drohe sich die Personallage in Zeiten von Inflation weiter zu verschlechtern.