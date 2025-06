Öffentlicher Nahverkehr: Erneut Ärger auf S 5 und S 6

DB-System reagiert verzögert

Allerdings habe man „mit dem Problem zu kämpfen, dass die Möglichkeiten der DB-Systeme, die die Informationen in den Apps und vor allem am Bahnsteig „füttern“, beschränkt sind oder zeitverzögert reagieren“. „Wir als SBB Deutschland investieren hier deutlich“, hinterlegt König, auch mit Blick auf die neueingerichtete eigene SBB-Leitstelle in Lörrach. Auch seien man an beiden Tagen „Kundenlenker“ der SBB an einzelnen Bahnhöfen im Einsatz gewesen.