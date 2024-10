Öffentlicher Nahverkehr: S-Bahn: Kritik an chaotischen Zuständen

Chaotische Szenen

Ein Szenario, wie es in jüngerer Zeit so mancher erlebt hat: Im Bahnhof Schopfheim ertönt im Zug eine Lautsprecher-Ansage mit schweizerischem Akzent vom Band: „Geschätzte Fahrgäste. Unsere Weiterfahrt verzögert sich um wenige Minuten. Der Grund dafür ist nicht bekannt.“ Blick nach draußen aufs Nachbargleis 1, wo etwa 40 Leute in die Gegenrichtung fahren wollen. Blick auf die digitale Infotafel, die lediglich die Uhrzeit anzeigt – und die verstreichende Zeit: „18.20. 18.21. 18.22.“ Im Zug wird zum zweiten Mal die Ansage abgespielt – und unterbrochen. Es ertönt dreimal ein unschönes Alarmgeräusch und eine neue Ansage: „Der Zug endet hier. Bitte steigen Sie aus.“

Die Anzeigetafel im Zug wechselt vom Fahrtziel Zell auf Ziel Basel. Das erkennen die Pendler auf Bahnsteig 1, die genau in diese Richtung, Basel, wollen. Sie begeben sich also zum zweiten Bahnsteig und besteigen den entleerten Zug. Ein Fehler, wie sich herausstellt: Wenig später rollt am nun verwaisten Bahnsteig 1 ein Zug aus Zell ein und fährt ohne einen einzigen Fahrgast aus Schopfheim nach Basel weiter – die sitzen ja nun im Zug auf Gleis 2. Und erhalten kurz darauf die Info, dass sie diesen verlassen sollen: die Fahrt in Richtung Basel findet zumindest mit diesem Zug nun doch nicht statt. Fazit: An diesem Abend sind gleich zwei Züge voller Fahrgäste nicht ans Ziel gekommen