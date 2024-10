Öffentlicher Raum: Bahnhofsvorplatz Lörrach: Besser, aber längst nicht gut

Handball Spektakulär in rappelvoller Halle

In einem großartigen bis zur letzten Sekunden spannenden Match trennen sich am Samstagabend in der Handball-Landesliga Süd der Männer Gastgeber SG Maulburg-Steinen und die HSG Dreiland 28:28. Es gibt drei Rote Karten, und der Zeitnehmertisch spielt dabei auch eine Rolle.